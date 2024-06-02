القيادة المركزية الأميركية: دمرنا صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون وطائرة مسيرة

اعلنت القيادة المركزية الأميركية إن القوات الأميركية دمرت أمس السبت طائرة مسيرة للحوثيين في جنوب البحر الأحمر وشاهدت سقوط طائرتين أخريين في البحر.



أضافت القيادة أنها دمرت أيضا صاروخين باليستيين مضادين للسفن أطلقهما الحوثيون باتجاه حاملة الطائرات الأميركية جريفلي. وأوضحت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات أو أضرار.