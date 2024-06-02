اوكرانيا: تدمير 24 طائرة مسيرة روسية

اعلنت القوات الجوية الأوكرانية إن الدفاعات الجوية دمرت 24 طائرة مسيرة من بين 25 طائرة أطلقتها روسيا خلال الليل.



وأضافت القوات الجوية على تطبيق التراسل تيليجرام أن روسيا أطلقت أيضا صاروخ كروز من طراز إسكندر-كيه باتجاه منطقة خاركيف الأوكرانية وصاروخا موجها مضادا للطائرات. ولم تذكر ما الذي حدث للصواريخ.