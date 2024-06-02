زيلينسكي: 106 من الدول والمنظمات حتى الآن وافقت على المشاركة في قمة سويسرا

اعلن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي اليوم الأحد إن 106 من الدول والمنظمات حتى الآن وافقت على المشاركة في قمة تعقد في سويسرا في منتصفحزيران بهدف إحلال السلام في بلاده التي تمزقها الحرب.



جاء ذلك في كلمة لزيلينسكي في اليوم الأخير من قمة حوار شانجري-لا في سنغافورة، وهو مؤتمر أمني يشارك فيه رؤساء ووزراء ومسؤولون كبار من 55 دولة.