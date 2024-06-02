التلفزيون الإيراني: أحمدي نجاد يسجل ترشحه للرئاسة

ذكر التلفزيون الإيراني الرسمي أن الرئيس السابق محمود أحمدي نجاد سجّل ترشحه لانتخابات الرئاسة المزمعة بعد مقتل الرئيس إبراهيم رئيسي في تحطم طائرة هليكوبتر الشهر الماضي.



ومن المقرر أن ينشر مجلس صيانة الدستور في 11 حزيران قائمة المرشحين المؤهلين لخوض المنافسة بعد إجراء تدقيق بشأنهم.