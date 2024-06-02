روسيا تعلن سيطرتها على بلدة في منطقة دونيتسك

أعلنت وزارة الدفاع الروسية السيطرة على بلدة أومانسكي في منطقة دونيتسك في شرق أوكرانيا.



وقالت الوزارة في بيان: "تمكّنت وحدات مجموعة "سنتر" من تحرير قرية أومانسكوي (أومانسكي بالأوكرانية) في جمهورية دونيتسك الشعبية".