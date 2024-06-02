قطر تدين محاولة إسرائيل تصنيف وكالة الأونروا منظمة إرهابية

دانت وزارة الخارجية القطرية محاولة إسرائيل تصنيف وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" على أنها "منظمة إرهابية".



ووافق البرلمان الإسرائيلي الأسبوع الماضي على اقتراح مبدئي بالموافقة على مشروع قانون يصنف الأونروا على هذا النحو.