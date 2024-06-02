الخارجية الإيرانية تستدعي السفير الصيني في طهران

ذكرت وكالة تسنيم للأنباء، أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الصيني لدى طهران للاحتجاج على بيان صيني إماراتي يتعلق بسيادة إيران على ثلاث جزر تطالب بها الإمارات أيضا.

وتطالب الدولتان بالسيادة على جزر أبو موسى وطنب الكبرى وطنب الصغرى، لكن إيران تسيطر عليها منذ 1971، أي قبل وقت قصير من حصول الإمارات السبع على استقلالها الكامل عن بريطانيا وتأسيس دولة الإمارات المتحالفة الآن مع واشنطن.