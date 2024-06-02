الرئيس الإسرائيلي: بعد خطاب بايدن أخبرت رئيس الوزراء أنني سأُقدم له وللحكومة الدعم

تتواصلُ ردودُ الفعل على إعلانِ الرئيس الأميركي جو بايدن عن "مقترحٍ إسرائيليٍ جديدٍ شامل يوفر خريطةَ طريقٍ لإرساءِ هدنةِ غزة والإفراجِ عن جميعِ المحتجزين، وآخرُها موقفُ الرئيس الاسرئيلي إسحاق هرتسوغ، الذي تعهد بدعمِ رئيسِ الوزراء، بنيامين نتانياهو، لإتمامِ الصفقة.



وكتب الرئيسُ الإسرائيلي في منشور على منصة "إكس": بعد خُطاب الرئيس بايدن، أخبرت رئيسَ الوزراء أنني سأُقدم له وللحكومة الدعمَ للاتفاقِ الذي سيعقدونَه من أجل إطلاق سراح المختطفين.



ويأتي تعهدُ هرتسوغ بدعمِ رئيس الوزراء، بعد ساعاتٍ من الإنذار الذي وجهه وزيرا الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، والمالية، سموتريتش، إلى نتانياهو، مهددين فيه بإسقاط الحكومةِ الائتلافية إذا دخل رئيسُ الوزراء في اتفاقٍ بشأن غزة يتضمن إنهاءَ الحربِ دونَ القضاءِ على حماس.