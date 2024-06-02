توقيف اشخاص اثر اعتصام مؤيد للفلسطينيين أمام مُتحفِ بروكلين

أوقفت شرطةُ نيويورك إثنين وعشرين شخصاً بعدما اعتصم محتجون مؤيدون للفلسطينيين أمام مُتحفِ بروكلين، حيث إتُهم بعضهُم بارتكابِ مخالفاتٍ من بينها الإعتداء. وذكر المُتحف أن بعضَ الأعمالِ الفنية تعرضت للإتلاف.



وأكدت متحدثةٌ باسم مُتحف بروكلين أن الأضرارَ لحقت بأعمالٍ فنيةٍ قديمة وأخرى حديثة، وأن موظفي السلامةِ العامة تعرضوا لمضايقاتٍ جسدية ولفظية، مما أدى إلى إغلاقِ المتحف في وقت مبكر يومَ الجمعة.

