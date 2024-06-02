ولي عهد الكويت الجديد يؤدي اليمين أمام الأمير

أعلنت وكالة الأنباء الكويتية أن ولي العهد الشيخ صباح الخالد الحمد الصباح أدى اليمين نائبا للأمير، وذلك أمام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح.



وجاء ذلك بعد يوم من أمر أصدره أمير الكويت الشيخ مشعل بتزكية الشيخ صباح الخالد، رئيس الوزراء الأسبق، وليا للعهد.



ونقلت الوكالة عن الأمير قوله اليوم بعد أداء ولي العهد لليمين: "سيروا على بركة الله تحيطكم عنايته ورعايته".



وأضاف الأمير: "نهنئ أنفسنا وشعب الكويت الكريم بتوليكم منصب ولي العهد راجين الله تعالى أن يوفقكم ويسدد على دروب الخير خطاكم لمواصلة النهضة التنموية لوطننا العزيز وما فيه الخير لأبنائه الأوفياء وصالح البلاد والعباد".