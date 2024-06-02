ترامب على تيك توك وينشر اول فيديو له

بعد سعيه الدائم إلى إغلاق منصة TIKTOK الصينية في الولايات المتحدة، إنضم الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب إلى المنصة و نشر أول فيديو له: