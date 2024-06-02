وزارة الطوارئ الروسية: إصابة 3 في حريق بمصفاة نفط تابعة لشركة لوك أويل الروسية

أعلنت وزارة الطوارئ الروسية أن ثلاثة أشخاص أصيبوا جراء اندلاع حريق في مصفاة لتكرير النفط مملوكة لشركة النفط الروسية الكبرى لوك أويل بالقرب من مدينة أوختا في جمهورية كومي، وهي منطقة في شمال غرب روسيا.



وقال فرع الوزارة في الإقليم إن 74 من العاملين بالوزارة يعملون على إخماد الخريق الذي نشب بأحد الصهاريج في المصفاة الواقعة على بعد أربعة كيلومترات من أوختا.



وأضاف: "وفقا للبيانات المعدلة، تحققنا من نشوب حريق في أثناء قيام إحدى الشركات المتعاقدة ببعض الأعمال الفنية الروتينية"، دون ذكر تفاصيل عن الاصابات.



ولم يصدر أي تعليق من لوك أويل حتى الآن.