جرحى في هجمات أوكرانية على منطقتين روسيتين حدوديتين

أصيب تسعة أشخاص في هجمات أوكرانية طاولت منطقتي بيلغورود وكورسك الروسيتين المحاذيتين لأوكرانيا، وفق ما أفاد حاكما المنطقتين.



وقال حاكم بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف في بيان نشر على "تلغرام": "إثر قصف مدينة شيبيكينو، أصيب ستة مدنيين"، لافتا الى أنهم "نقلوا الى المستشفى".



وأوضح أن خمسة من الجرحى كانوا داخل حافلتين والسادس في الشارع، وقد أصيبوا بشظايا قذائف.