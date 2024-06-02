ترامب يحذر من أن عقوبة بالسجن قد تكون نقطة تحول لداعميه

اعتبر الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب الذي دانته هيئة محلفين في نيويورك هذا الأسبوع، في مقابلة بثت الأحد أن صدور عقوبة بالسجن بحقه قد تكون "نقطة تحول" بالنسبة لمؤيديه.



وحذر المرشح الجمهوري للانتخابات الرئاسية في تشرين الثاني/نوفمبر في مقابلة أجرتها قناة فوكس من أن عقوبة السجن "سيكون من الصعب على الجمهور تقبلها"، مضيفا "كما تعلمون، في وقت من الأوقات، هناك نقطة تحول".



وبعد جلسات استمرت ستة أسابيع في محكمة مانهاتن بنيويورك، اعلنت هيئة المحلفين إدانة دونالد ترامب بجميع التهم ال34 الموجهة اليه في قضية تزوير مستندات حسابية نهاية عام 2016 لاخفاء مبلغ مالي دفعه لشراء صمت ستورمي دانييلز ممثلة الأفلام الإباحية السابقة بشأن علاقة جنسية في عام 2006.



وهي علاقة يواصل دونالد ترامب إنكارها.



وبات الجمهوري المرشح لانتخابات تشرين الثاني/نوفمبر 2024، أول رئيس أميركي سابق تتمّ إدانته جنائياً.



وكشف ترامب أن محاكمته الجنائية التاريخية كانت "قاسية للغاية" على زوجته ميلانيا، أبرز الغائبين عن حضور الجلسات التي انتهت بإدانته.



وحضر ثلاثة من أبنائه البالغين الى قاعة المحكمة في مانهاتن في الأيام الأخيرة من المحاكمة.



كما أن السيدة الأولى السابقة تغيب عن النشاطات الانتخابية لزوجها ولم تظهر في أي من لقاءاته الانتخابية. ونادراً ما تظهر معه في مكان عام.