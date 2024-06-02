حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في الهند يحتفظ بالسلطة في ولاية متاخمة للصين

أعلن مسؤولون وسياسيون أن حزب بهاراتيا جاناتا الذي يتزعمه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي فاز في انتخابات ولاية أروناتشال براديش المتاخمة للصين بينما فاز حزب محلي بالسلطة في ولاية سيكيم الواقعة في جبال الهيمالايا.



وأُجريت الانتخابات بولايتي أروناتشال براديش وسيكيم في 19 أبريل نيسان بالتزامن مع المرحلة الأولى من الانتخابات العامة.



واحتفظ حزب بهاراتيا جاناتا بالسلطة بشكل مريح في أروناتشال براديش حيث فاز بعدد 45 من إجمالي 60 مقعدا.

