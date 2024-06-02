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كيربي: الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة

أخبار دولية
2024-06-02 | 10:23
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كيربي: الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة
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كيربي: الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة

أعلن المتحدث باسم مجلس الأمن القوميّ في البيت الأبيض جون كيربي أنّ الولايات المتحدة تتوقع موافقة إسرائيل على اتفاق إنهاء الحرب في غزة إذا وافقت عليه حركة المقاومة الإسلامية (حماس).
 
وقال كيربي في مقابلة على شبكة (إيه.بي.سي): "كان هذا اقتراحًا إسرائيليًا."

وأضاف: "نتوقع أنه إذا وافقت حماس على الاقتراح -كما نقل إليهم-... فإن إسرائيل ستقول نعم عليه."

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