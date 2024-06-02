انتهاء الاجتماع الثلاثيّ في القاهرة

انتهى الاجتماع الثلاثيّ في القاهرة، الذي ضم الوفد الأمنيّ المصريّ ووفود الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، وفق ما ذكرت قناة القاهرة الإخبارية المِصرية نقلًا عن مصدر رفيع المستوى.



وأكّد المصدر أنّ مِصر تمسكت بموقفها الثابت نحو ضرورة الانسحاب الإسرائيليّ من الجانب الفلسطينيّ لمعبر رفح حتى يُستأنف تشغيله مرة أخرى.