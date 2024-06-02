وزير الدفاع الإسرائيلي: لن نقبل بحكم حماس في غزة في أي عملية تنهي هذه الحرب

شدد وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت عبلى أن سرائيل لن تقبل استمرار حركة المقاومة الإسلامية (حماس) في حكم غزة في أي مرحلة خلال عملية إنهاء الحرب، مشيرا إلى أنهم يدرسون بدائل للجماعة الفلسطينية.



وكشف غالانت في بيان أنه "بينما ننفذ عملياتنا العسكرية المهمة، تعمل مؤسسة الدفاع في الوقت نفسه على دراسة بديل لحماس في حكم (غزة)".



وأكد أننا "لن نقبل حكم حماس في غزة في أي مرحلة من أي عملية تهدف إلى إنهاء الحرب".