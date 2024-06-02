مقتل ثلاثة موظفين حكوميين وجندي في النيجر

قُتل ثلاثة موظفين حكوميين وعسكري كان برفقتهم في جنوب شرق النيجر خلال هجوم شنه "مسلحون" أتوا من "نيجيريا" المجاورة، حسبما علم مراسلو فرانس برس الأحد من مصادر رسمية ومحلية.



وقال الجيش في بيان من دون تحديد هوية الضحايا "الأربعاء الماضي، هاجم مسلحون من نيجيريا سيارة ما أدى إلى مقتل أربعة أشخاص".



وأفادت مصادر محلية بأن الضحايا موظفون حكوميون وجندي كان يرافقهم خلال مهمة في منطقة ديفا (جنوب شرق البلاد).



وشهدت منطقة ديفا التي تحمل عاصمتها الاسم نفسه هجمات دامية منذ العام 2015 شنها مقاتلو بوكو حرام وتنظيم الدولة الإسلامية في غرب إفريقيا (إيسواب).



وأكد الجيش أنّ المهاجمين "فروا بعد ذلك نحو نيجيريا".



وتطل منطقة ديفا على بحيرة تشاد.



وتقع بحيرة تشاد المترامية الأطراف المليئة بالمستنقعات والجزر الصغيرة التي تشكل بعضها معاقل للجماعات الجهادية، بين نيجيريا والنيجر والكاميرون وتشاد.



وأوضح الجيش أن "انخفاض" منسوب مياه نهر كومادوغو يوبي يوفر حاليا "نقاط عبور متعددة من نيجيريا" لـ "إرهابيي إيسواب لكي يهاجموا المستخدمين السلميين" للطريق الوطني الرئيسي، حيث وقع الهجوم.



وتعتبر مياه نهر كومادوغو يوبي بمثابة حصن في ديفا لمواجهة الجهاديين القادمين من نيجيريا. ويعد هذا النهر بمثابة حدود طبيعية بين البلدين.

