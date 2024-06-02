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وزارة الخارجية الإسرائيلية أوصت الإسرائيليين بعدم السفر إلى جزر المالديف

أخبار دولية
2024-06-02 | 12:37
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وزارة الخارجية الإسرائيلية أوصت الإسرائيليين بعدم السفر إلى جزر المالديف
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وزارة الخارجية الإسرائيلية أوصت الإسرائيليين بعدم السفر إلى جزر المالديف

أوصت وزارة الخارجية الإسرائيلية المواطنين الإسرائيليين بعدم السفر إلى جزر المالديف، بعد أن منعت حكومتها دخول من يحمل جوازات سفر إسرائيلية.
 
وقالت وزارة الخارجية إنّ التوصية تشمل الإسرائيليين ذوي الجنسية المزدوجة.
 
وأضافت في بيان: "بالنسبة للمواطنين الإسرائيليين الموجودين بالفعل في البلاد، يوصى بالتفكير في المغادرة، لأنهم إذا وجدوا أنفسهم في محنة لأي سبب من الأسباب، فسيكون من الصعب علينا تقديم المساعدة."
 
وكانت قد قرّرت المالديف الواقعة في المحيط الهندي منع الإسرائيليين من دخول الأرخبيل السياحي، وفق ما أفادت الرئاسة الأحد، معلنة عن مسيرة وطنية "تضامنا مع فلسطين".
        
وقال متحدث باسم الرئاسة إن الرئيس محمد مويزو "قرر فرض حظر على جوازات السفر الإسرائيلية"، بدون إعطاء تفاصيل بشأن موعد دخول القرار الجديد حيّز التنفيذ.
     
كذلك أعلن مويزو عن حملة وطنية لجمع التبرعات بعنوان "المالديفيون يتضامنون مع فلسطين".

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