ترامب: سأقبل أيّ قرار يصدر ضدي بالإقامة الجبرية أو سجني

أعلن مرشح الرئاسة في الولايات المتحدة دونالد ترامب أنّه سيقبل أيّ قرار يصدر ضده بالإقامة الجبرية أو سجنه، بعد أن أدانته هيئة محلفين في نيويورك الأسبوع

الماضي.



لكنّه يرى أنّ قبول ذلك سيكون صعبًا على الجمهور.



وقال ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز: "لست متأكدًا من أنّ الناس لن تعترض."



وأعرب عن اعتقاده من أنّه سيكون من الصعب على الجماهير أن تتقبل الأمر.