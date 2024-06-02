وفاة نائب رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق ديفيد ليفي

توفي نائب رئيس الوزراء الإسرائيليّ الأسبق ديفيد ليفي الذي اضطلع بدور بارز في الحياة السياسية، الأحد عن 86 عامًا، وفق ما أفادت مصادر رسمية.



وقال الرئيس الإسرائيلي اسحق هرتسوغ في بيان إن "ديفيد ليفي سيبقى في تاريخ إسرائيل رمزا للوحدة الوطنية والعمل الاجتماعي، وقد ترك بصمته في المجتمع ودولة إسرائيل".



وولد ديفيد ليفي في المغرب العام 1937 ووصل إلى إسرائيل في 1959. أرسى حضوره في الحياة السياسية في البلاد مع بداية سبعينات القرن الفائت بوصفه مسؤولا نقابيا، ثم عضوا في الكنيست اعتبارا من 1969. واحتفظ بمقعده في البرلمان طوال 36 عاما.



ودافع ليفي عن قضية اليهود المتحدرين من شمال إفريقيا والذين كانوا يشكون من التمييز.



وعيّن وزيرا العام 1977، وتولى على التوالي حقائب الاندماج والعمل والإسكان والشؤون الخارجية، مع كونه نائبا لرئيس الوزراء حتى 1992.



وكان ليفي خصما لبنيامين نتانياهو وترشح ضده لترؤس الليكود في 1992، لكنه حل ثانيا في الانتخابات التمهيدية للحزب اليميني النافذ.



وأسس حزبه "الجسر" في 1995 وشارك في حكومتي نتانياهو ثم إيهود باراك في 1999، وتولى مجددا منصب نائب رئيس الوزراء بين 1996 و2001.