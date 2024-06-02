مقتل طيار في تصادم طائرتين خلال عرض جوي في البرتغال

لقي طيار حتفه وأصيب آخر في حادث تصادم بين طائرتين صغيرتين كانتا تشاركان في عرض جوي في مطار باجة جنوب البرتغال.



وأعلنت القوات الجوية البرتغالية في بيان أن الطائرتين "تعرضتا إلى حادث خلال عرض جوي" شاركت فيه ست طائرات خلال "عرض باجة الجوي".



وأوضح الجيش أنه خلال التصادم الذي وقع بعيد الرابعة عصرا، قضى شخص "من الجنسية الإسبانية"، كان قائد إحدى الطائرتين.



من جهة أخرى، أصيب طيار آخر برتغالي الجنسية بجروح طفيفة.



وأوضح البيان أنه "تلقى علاجا طارئا" قبل "نقله إلى المستشفى في باجة".