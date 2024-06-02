متحدث باسم حماس: ننظر الى مقترح بايدن بايجابية والعبرة في التنفيذ

أعلن متحدث باسم حماس أن الحركة تدرس مقترح الرئيس الأميركي جو بايدن، وسترد عليه.



واشار، في حديث لـ"سكاي نيوز عربية"، الى أن الحركة "تنظر اليه بايجابية"، مشددا على أن "العبرة بالتنفيذ".



وأوضح المتحدث أن" مقترحات بايدن ليست بعيدة من المقترحات التي وافقنا عليها سابقا"، مشددا على "ضرورة الانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة".



واعتبر أن أي طرف يدخل قطاع غزة رغما عن "المقاومة" سنعتبره طرفا معاديا.



وأكد أن لدينا مشكلة مع السلطة الفلسطينية ولن نقبل "طرفا ثالثا" لإدارة معبر رفح.