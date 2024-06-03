زلزال بقوة 5,9 درجات يضرب وسط اليابان

ضرب زلزال قوي بلغت شدته 5,9 درجات وسط اليابان صباح الاثنين من دون أن يتسبب في إطلاق تحذير من تسونامي، حسبما ذكرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية.



وضرب الزلزال الذي شعر به السكان الساعة 6,31 صباحا (21,31 ت غ الأحد)، شبه جزيرة نوتو التي سبق أن تضررت بشدة من زلزال آخر في الأول من كانون الثاني أسفر عن مقتل 230 شخصا.