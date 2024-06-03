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12 قتيلاً على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على ريف حلب في شمال سوريا
أخبار دولية
2024-06-03 | 01:26
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12 قتيلاً على الأقل جراء ضربة إسرائيلية على ريف حلب في شمال سوريا
قتل 12 شخصاً على الأقل وأصيب آخرون جراء قصف صاروخي إسرائيلي استهدف بلدة حيّان في ريف حلب الغربي فجر الاثنين، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وقال المرصد: "استهداف جوّي إسرائيلي لموقع في بلدة حيان بريف حلب الشمالي، حيث أسفر الاستهداف عن انفجارات متتالية في معمل النحاس بالمنطقة" التي تسيطر عليها مجموعات إيرانية ما أدى إلى مقتل 12 عنصراً من المجموعات الموالية لإيران في حصيلة أولية.
من جهتها، قالت وزارة الدفاع السورية في وقت لاحق في بيان إنه "حوالي الساعة 00,20 (..) شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب".
وأضاف البيان: "أدى العدوان إلى ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية".
أخبار دولية
ضربة إسرائيلية
ريف حلب
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