بلينكن تحدث إلى غانتس وغالانت بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير بيني غانتس الذي انضم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ائتلاف طوارئ، لمناقشة وقف إطلاق النار المقترح في غزة.