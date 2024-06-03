الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار ثقافة السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

بلينكن تحدث إلى غانتس وغالانت بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة

أخبار دولية
2024-06-03 | 01:29
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
بلينكن تحدث إلى غانتس وغالانت بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
بلينكن تحدث إلى غانتس وغالانت بشأن خطة وقف إطلاق النار في غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الأحد، أن الوزير أنتوني بلينكن أجرى اتصالين هاتفيين منفصلين مع كل من وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت والوزير بيني غانتس الذي انضم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في ائتلاف طوارئ، لمناقشة وقف إطلاق النار المقترح في غزة.

أخبار دولية

بلينكن

يوآف غالانت

بيني غانتس

إطلاق النار

غزة

LBCI التالي
بكين: المخابرات البريطانية جندت اثنين من موظفي أجهزة الدولة المركزية الصينية
مقتل شخص اثر تعرض مجمع ترفيهي في خاركيف للقصف الروسي
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
14:30

الخارجية الأميركية: بلينكن بحث مع نظيره السعودي مقترح وقف إطلاق النار في غزة

LBCI
أخبار دولية
2024-06-01

بلينكن يناقش خطة وقف إطلاق النار في غزة مع تركيا والأردن والسعودية

LBCI
آخر الأخبار
2024-05-01

بلينكن: بحثت مع نتنياهو جهود التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن وزيادة المساعدات لغزة

LBCI
أخبار دولية
2024-04-30

بلينكن يصل إلى إسرائيل للدفع باتجاه اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
03:13

إصابة تسعة جنود إسرائيليين بانفجار ذخيرة في قاعدة عسكرية في صحراء النقب

LBCI
أخبار دولية
02:26

القوات الجوية الأوكرانية أسقطت 22 مسيرة روسية

LBCI
أخبار دولية
01:07

واشنطن تتوقع تحرّكًا منسّقًا مع الأوروبيين في شأن إيران في وكالة الطاقة الذرية

LBCI
أخبار دولية
01:04

صحيفة التايمز: ضابط سابق في البحرية الملكية البريطانية محتجز في دبي بتهمة التجسس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
00:44

مجلس النواب الأميركيّ يقرّ مشروع قانون لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية

LBCI
آخر الأخبار
09:53

الوكالة الوطنية للاعلام: تعرض عنصرين من الجيش لحال اختناق بسبب تنشقهما لمادة الفوسفور اثر تعرض بلدة مركبا للقصف بالقذائف الفوسفورية

LBCI
آخر الأخبار
10:31

المقاومة الإسلامية تنعى الشهيد حيدر حسن مسلماني "حمزة" من مدينة صور وسكان بلدة الناقورة في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
2024-06-02

التحكم المروري: جريحان نتيجة حادث تصادم بين سيارة ودراجة نارية على طريق الكحالة باتجاه البقاع وحركة المرور كثيفة في المحلة

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
02:42

إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
16:50

اليكم آخر التفاصيل عن إجتماع الكابينت الحربي في اسرائيل بشأن لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:06

رئيس الحكومة الهندية إلى ولاية ثالثة رغم خسارة حزبه للعديد من المقاعد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

الشمال الإسرائيلي يدخل مرحلة تصعيدية

LBCI
رياضة
13:45

مباراة مصيرية للبنان في كرة القدم الخميس ونجم فرنسا الاول مدريدي وديوكوفيتش خارج رولان غاروس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

اللقاء الديمقراطي يبحث عن المشتركات بين القوى السياسية للتعجيل في انتخاب الرئيس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

تعرفوا الى أبرز المرشحين للانتخابات الرئاسية الايرانية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

بعد بيروت... باقري كني في دمشق

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:16

اسرائيل تحترق! وها هي حرب الحرائق بين حزب الله واسرائيل تنطلق

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
02:35

جرح أحد حراس السفارة الاميركية ومقتل أحد مطلقي النار وتوقيف آخر أُصيب بجروح فيما البحث جار عن مسلح ثالث

LBCI
امن وقضاء
02:25

بيان للجيش اللبناني بشأن إطلاق النار على السفارة الاميركية

LBCI
أمن وقضاء
02:42

إطلاق نار على السفارة الاميركية في لبنان (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
01:54

سماع إطلاق نار استمر لنصف ساعة تقريبا في محيط السفارة الاميركية في عوكر

LBCI
أخبار لبنان
05:47

هيئة ادارة السير: اللاصقات الالكترونية ملزمة واثبات اضافي بتسديد رسوم السير السنوية

LBCI
آخر الأخبار
02:31

معلومات للـLBCI: مطلق النار مصاب وكذلك أحد حراس السفارة والجيش ضرب طوقًا أمنيًا في محيط السفارة ويمشط المنطقة بحثًا عن مشتبه بهم آخرين بعملية إطلاق النار

LBCI
فنّ
04:23

نادين الراسي بالحجاب في الجزائر... لقطة وهي تصلّي داخل المسجد

LBCI
منوعات
11:06

شابة تكتشف سرا "مقرفًا"... هذا ما يجمع والدها بشقيقتها!

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More