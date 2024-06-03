مقتل شخص اثر تعرض مجمع ترفيهي في خاركيف للقصف الروسي

اعلن أوليه سينيهوبوف حاكم خاركيف اليوم الاثنين إن مدنيا قتل وأصيب آخران في هجوم شنته روسيا الليلة الماضية على المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.



وذكر حاكم المنطقة على تطبيق تيليجرام أن الضحايا الثلاث سقطوا عندما تعرض مجمع ترفيهي في حي زمييف للقصف.



ولم تتمكن رويترز من التحقق من التقرير بشكل مستقل. وتنفي كل من روسيا وأوكرانيا استهداف المدنيين في الحرب التي بدأتها موسكو عام 2022 ولا يبدو أن لها نهاية في الأفق.



وتتعرض منطقة خاركيف المتاخمة لروسيا ومدينة خاركيف، المركز الإداري للمنطقة، للقصف يوميا تقريبا، وشهدت تكثيفا للعمليات في الأسابيع القليلة الماضية بعد أن أطلقت القوات الروسية هجوما جديدا على المنطقة.