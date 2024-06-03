الانتخابات الأكثر دموية في تاريخ المكسيك... كلوديا شينباوم رئيسة للمكسيك

أعلن الحزب الحاكم في المكسيك فوز كلوديا شينباوم في الانتخابات الرئاسية "بفارق كبير" بعد إغلاق صناديق الاقتراع أمس الأحد، وهو ما سيجعلها أول رئيسة للبلاد.



توقعت مؤسسة بارامتريا لاستطلاعات الرأي حصول شينباوم على 56 بالمئة من الأصوات وذلك وفقا لأراء الناخبين بعد خروجهم من مراكز الاقتراع، وحصول مرشحة المعارضة زوتشيتل جالفيز على 30 بالمئة. وأشارت أربعة استطلاعات رأي أخرى إلى أن شينباوم في طريقها للفوز.



ومن المقرر ظهور النتائج الأولية على مدى الساعات القادمة. ولم تقر جالفيز بالهزيمة وطلبت من أنصارها التحلي بالصبر لحين ظهور النتائج الرسمية.



وأصبحت هذه الانتخابات الأكثر دموية في تاريخ المكسيك الحديث بعد مقتل نحو 38 مرشحا في سلسلة من الاغتيالات مما أذكى المخاوف بشأن الخطر الذي تمثله عصابات المخدرات على الديمقراطية.