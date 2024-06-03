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زيلينسكي يشكر رئيس الفلبين على دعمه: أوكرانيا ستفتح سفارة في مانيلا

أخبار دولية
2024-06-03 | 01:39
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زيلينسكي يشكر رئيس الفلبين على دعمه: أوكرانيا ستفتح سفارة في مانيلا
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زيلينسكي يشكر رئيس الفلبين على دعمه: أوكرانيا ستفتح سفارة في مانيلا

التقى الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بالرئيس الفلبيني فرديناند ماركوس جونيور في مانيلا اليوم وشكره على دعمه و"موقفه الواضح" بشأن غزو روسيا للأراضي الأوكرانية.

والتقى الزعيمان داخل القصر الرئاسي بالفلبين، بعد مشاركة زيلينسكي على نحو مفاجئ في أكبر مؤتمر أمني بآسيا في سنغافورة مطلع الأسبوع، وهي زيارته الثانية لآسيا منذ غزو روسيا لأوكرانيا في عام 2022.

وهذه أول زيارة لزيلينسكي للفلبين منذ انتخابه في عام 2019.

وقال زيلينسكي لماركوس: "أشكرك على هذه الدعوة ونحن ممتنون للغاية لوجودنا في بلدكم الذي يدعم أوكرانيا وسيادتنا ووحدة أراضينا".

وأضاف: "أشكرك على ... موقفك الواضح بشأننا وبشأن هذا الاحتلال الروسي لأراضينا".

وأعلن زيلينسكي أن أوكرانيا ستفتح أيضا سفارة في مانيلا هذا العام.

وتحدث زيلينسكي في اليوم الأخير من منتدى حوار شانغري-لا، طالبا الدعم ومشاركة الدول في قمة من المقرر أن تستضيفها سويسرا يومي 15 و16 حزيران بهدف إحلال السلام في بلاده التي عصفت بها الحرب.
 

أخبار دولية

زيلينسكي

فرديناند ماركوس جونيور

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الفلبين

سفارة

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