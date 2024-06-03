عشرات القتلى ونحو 25 ألف حالة إصابة بضربة شمس في الهند

شهدت الهند ما يقرب من 25 ألف حالة إصابة بضربة شمس، والعشرات لقوا حتفهم بعد موجة حارة على مدى عدة أيام في مختلف أنحاء البلاد في الفترة من آذار إلى أيار.



وكان شهر يار هو الأسوأ بالنسبة للمنطقة حيث وصلت درجة الحرارة في العاصمة دلهي وولاية راجاستان القريبة إلى 50 درجة

مئوية.



وفي المقابل، عانت أجزاء من شرق الهند من تأثير الإعصار رمال. وتسببت الأمطار الغزيرة في ولاية آسام بشمال شرق البلاد في مقتل 14 شخصا منذ يوم الثلاثاء.



وتوفي ما لا يقل عن 33 شخصا بينهم مسؤولو انتخابات أثناء عملهم في الانتخابات العامة التي اختتمت اخيراً في الهند نتيجة إصابتهم على ما يعتقد بضربة شمس في ولايتي أوتار براديش وبيهار في الشمال وأوديشا في الشرق يوم الجمعة.



وأظهرت بيانات المركز الوطني لمكافحة الأمراض أن الوضع كان أسوأ في أيار حيث بلغ عدد الوفيات المرتبطة بالحرارة 46 حالة بالإضافة إلى 19189 حالة يشتبه في إصابتها بضربة شمس، حسبما ذكر موقع ذا برنت الإخباري.



وذكرت صحيفة ذا هندو أن العدد الإجمالي لحالات الوفاة الناجمة عن الحرارة الشديدة ربما يكون 80.



وتم رصد أكثر من 5000 حالة إصابة بضربة شمس في ولاية ماديا براديش بوسط الهند وحدها.