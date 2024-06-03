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الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع أستراليا لزيادة الرحلات

أخبار دولية
2024-06-03 | 01:43
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الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع أستراليا لزيادة الرحلات
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الخطوط الجوية القطرية تجري محادثات مع أستراليا لزيادة الرحلات

أعلن الرئيس التنفيذي للخطوط الجوية القطرية بدر محمد المير اليوم، أن الشركة تجري محادثات مع الحكومة الأسترالية لتسيير المزيد من الرحلات الجوية.

وأكد للصحفيين في دبي، أن الأمور تسير على نحو إيجابي في هذا الاتجاه، مشيرا الى أنه متفائل بالحصول على رد إيجابي في غضون بضعة أشهر.

أخبار دولية

الخطوط الجوية القطرية

أستراليا

الرحلات

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