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سيول ستعلّق بالكامل الاتفاق العسكري بين الكوريتين بسبب إرسال مناطيد نفايات من بيونغ يانغ
أخبار دولية
2024-06-03 | 02:19
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سيول ستعلّق بالكامل الاتفاق العسكري بين الكوريتين بسبب إرسال مناطيد نفايات من بيونغ يانغ
أعلن مجلس الأمن القومي الكوري الجنوبي الإثنين، أنّ سيول ستعلّق بالكامل اتفاقاً عسكرياً أبرمته في العام 2018 لخفض التوتر مع بيونغ يانغ المسلّحة نووياً، وذلك بعدما أرسلت الأخيرة مئات المناطيد المليئة بالنفايات عبر الحدود.
وكانت سيول علّقت الاتفاق جزئياً العام الماضي، بعدما وضعت كوريا الشمالية قمراً اصطناعياً للتجسّس في المدار. غير أنّ مجلس الأمن القومي قال إنّه سيطلب من الحكومة "تعليق التنفيذ الكامل لاتفاقية 18 أيلول/سبتمبر العسكرية حتى تتمّ استعادة الثقة المتبادلة بين الكوريتين".
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