اسرائيل: العثور على رجل مفقود منذ 7 أكتوبر ميتاً كان يُفترض أنه من بين الرهائن لدى حماس

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية إنه تم العثور على جثة إسرائيلي مفقود منذ هجوم السابع من تشرين الأول في منطقة قرب غزة كان يعيش فيها بعدما كان يُعتقد أنه من بين الرهائن الذين اقتيدوا إلى قطاع غزة خلال الهجوم الذي قاده مسلحون من حماس.



وأكد الجيش الإسرائيلي التعرف على جثة دوليف يهود قائلا إن ذلك تطلب تحقيقا طويلا في الطب الشرعي. وقال إنه قتل على يد حماس خلال الهجوم على تجمع نير عوز، الذي مات العديد من سكانه، بما في ذلك في منازل جرى إضرام النار فيها، أو تم خطفهم.