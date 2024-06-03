الجيش الإسرائيلي: إسقاط صاروخ أرض-أرض تم إطلاقه من منطقة البحر الأحمر

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه أطلق صاروخ أرو الاعتراضي الباليستي اليوم لإسقاط صاروخ أرض-أرض أطلق في منطقة البحر الأحمر وذلك بعد إطلاق صفارات الإنذار في مدينة إيلات الساحلية لتحذير السكان.



ولم ترد أنباء عن وقوع أضرار أو خسائر بشرية.



ولم يذكر البيان العسكري الجهة التي ربما أطلقت الصاروخ.



وتعرضت إيلات لهجوم متكرر بعيد المدى من قبل جماعة الحوثي اليمنية تضامنا مع حركة حماس في غزة.