وزير مصري: القاهرة تقترح بناء مركز للحبوب الروسية

نقلت وكالة الإعلام الروسية عن وزير التجارة المصري أحمد سمير قوله إن شركة مصرية أرسلت إلى الحكومة الروسية دراسة جدوى لبناء مركز للحبوب في مصر يمكنه تخزين الحبوب الروسية والتعامل معها.



وقال سمير إنه يمكن بناء المركز في بورسعيد أو دمياط أو منطقة السخنة.