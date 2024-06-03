الأونروا: التهجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من رفح

أعلنت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) اليوم، أن التهجير القسري دفع أكثر من مليون شخص للفرار من مدينة رفح جنوب قطاع غزة.