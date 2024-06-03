الخارجية الصينية: ندعو إيران والإمارات الى حل الخلافات سلميا

أعلنت متحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم، أن الصين تدعو إيران والإمارات إلى حل خلافاتهما سلميا من خلال الحوار والتشاور.



وذكرت وسائل إعلام رسمية إيرانية أمس الأحد أن وزارة الخارجية الإيرانية استدعت السفير الصيني لدى طهران للاحتجاج على بيان صيني إماراتي يتعلق بسيادة إيران على ثلاث جزر تطالب بها الإمارات أيضا.



وقالت ماو نينغ، ردا على سؤال حول هذه القضية في مؤتمر صحفي دوري، إن "موقف الصين بشأن الجزر الثلاث ثابت".