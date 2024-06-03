16 قتيلاً من مجموعات موالية لإيران جراء القصف الإسرائيلي على شمال سوريا

قتل 16 عنصراً من مجموعات موالية لإيران على الأقل جراء قصف إسرائيلي استهدف فجر الاثنين معملاً في شمال سوريا، وفق حصيلة جديدة أوردها المرصد السوري لحقوق الإنسان.



وأفاد المرصد بـ"ارتفاع حصيلة القصف الإسرائيلي على معمل في بلدة حيان في ريف حلب الغربي الى 16 قتيلاً موالين لإيران، من جنسيات سورية وغير سورية".



وكانت حصيلة أولية للمرصد أفادت بمقتل 12 شخصاً على الأقل، جراء القصف الذي أحدث انفجارات متتالية في المنطقة الخاضعة لنفوذ مجموعات موالية لطهران، ينضوي ضمنها مقاتلون محليون.



وأعلنت وزارة الدفاع السورية أن "العدو الإسرائيلي شنّ عدواناً جوياً من اتجاه جنوب شرق حلب مستهدفاً بعض المواقع في محيط حلب" بعد منتصف ليل الأحد الاثنين.



وأدى القصف، وفق المصدر ذاته، إلى "ارتقاء عدد من الشهداء ووقوع بعض الخسائر المادية"، من دون تفاصيل أخرى.

