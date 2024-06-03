زيلينسكي سيشارك في قمة مجموعة السبع في إيطاليا

سيشارك الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في قمة مجموعة السبع المقبلة المقررة في حزيران في إيطاليا إما عبر الانترنت أو حضوريا على ما قال المتحدث باسمه سيرغيي نيكيفوروف.



وقال نيكيفوروف للتلفزيون الأوكراني: "لا يمكنني أن أوكد أو أن أنفي مشاركة الرئيس حضوريا في قمة مجموعة السبع لكن على أي حال سيكون مشاركا أكان عبر الانترنت أو حضوريا".