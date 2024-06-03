شكري: مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح

أكد وزير الخارجية المصري سامح شكري اليوم، أن مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح الحدودي بين شبه جزيرة سيناء المصرية وقطاع غزة.



وشدد في مؤتمر صحفي مع نظيره الإسباني في مدريد، على أنه من الصعب أن يستمر معبر رفح في العمل من دون إدارة فلسطينية.