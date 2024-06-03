غالانت أكد لبلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حماس ووجودها كسلطة عسكرية

ذكر مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي في بيان اليوم، أن الوزير يوآف غالانت أكد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن إصرار الحكومة الإسرائيلية على تفكيك حكم حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) ووجودها كسلطة عسكرية في إطار أي اتفاق لإنهاء الحرب في قطاع غزة.



وأفاد بيان وزارة الدفاع بأن غالانت ناقش في الاتصال الهاتفي مع بلينكن قضية تحديد البديل الفلسطيني المحتمل لسلطة حماس وتمكينه.