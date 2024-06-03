خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها

أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإثنين أنّ إسرائيل "على مسار الزوال".



وقال خامنئي في خطاب خلال إحياء الذكرى الـ35 لوفاة آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، إنّ هجوم السابع من تشرين الأول "وجّه ضربة قاصمة للكيان الصهيوني... ووضعه على طريق سينتهي بزواله". وأضاف "بالطبع، لا أستطيع القول إنّ المخطّطين له كانوا يعرفون العمل المتقن الذي كانوا يقومون به. لكن الحقيقة هي أنّ هذا ما قاموا به".



وقال خامنئي الذي كان يتحدّث أمام آلاف الأشخاص المجتمعين عند ضريح الخميني قرب طهران، إنّ "الكيان الصهيوني يتفكّك تدريجاً أمام أعيُن شعوب العالم، وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها له".