الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المجهول
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
البقاع
36
o
الجنوب
31
o
الشمال
31
o
جبل لبنان
32
o
كسروان
32
o
متن
32
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها
أخبار دولية
2024-06-03 | 05:46
مشاهدات عالية
شارك
شارك
خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها
0
min
خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها
أعلن المرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية آية الله علي خامنئي الإثنين أنّ إسرائيل "على مسار الزوال".
وقال خامنئي في خطاب خلال إحياء الذكرى الـ35 لوفاة آية الله روح الله الخميني مؤسس الجمهورية الإسلامية، إنّ هجوم السابع من تشرين الأول "وجّه ضربة قاصمة للكيان الصهيوني... ووضعه على طريق سينتهي بزواله". وأضاف "بالطبع، لا أستطيع القول إنّ المخطّطين له كانوا يعرفون العمل المتقن الذي كانوا يقومون به. لكن الحقيقة هي أنّ هذا ما قاموا به".
وقال خامنئي الذي كان يتحدّث أمام آلاف الأشخاص المجتمعين عند ضريح الخميني قرب طهران، إنّ "الكيان الصهيوني يتفكّك تدريجاً أمام أعيُن شعوب العالم، وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها له".
آخر الأخبار
أخبار دولية
إسرائيل
الزوال
وعاجلاً
آجلاً
سيتعيّن
أميركا
دعمها
التالي
الصين تنفي ممارسة ضغوط على دول أخرى بشأن قمة السلام حول أوكرانيا
السلطات التركية توقف رئيس بلدية للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2024-05-29
أميركا للأمم المتحدة: إسرائيل تقوّض أهدافها بإلحاق الضرر بالمدنيين في غزة
أخبار دولية
2024-05-29
أميركا للأمم المتحدة: إسرائيل تقوّض أهدافها بإلحاق الضرر بالمدنيين في غزة
0
أخبار دولية
2024-05-13
الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مع إسرائيل حادث تعطيل محتجين إسرائيليين لشاحنات مساعدات
أخبار دولية
2024-05-13
الخارجية الأميركية: أميركا أثارت مع إسرائيل حادث تعطيل محتجين إسرائيليين لشاحنات مساعدات
0
أخبار دولية
2024-05-10
أميركا: من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أميركية تعارض مع القانون الإنساني
أخبار دولية
2024-05-10
أميركا: من المعقول تقييم أن استخدام إسرائيل لأسلحة أميركية تعارض مع القانون الإنساني
0
آخر الأخبار
2024-05-09
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: حجب أميركا أسلحة عن إسرائيل أمر مؤسف ويبعث "رسالة خاطئة" لحماس وأعداء إسرائيل
آخر الأخبار
2024-05-09
سفير إسرائيل لدى الولايات المتحدة: حجب أميركا أسلحة عن إسرائيل أمر مؤسف ويبعث "رسالة خاطئة" لحماس وأعداء إسرائيل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:20
الرئاسة الفلسطينية ترد على تعليق للزعيم الأعلى الإيراني بشأن هجوم 7 تشرين الأول
أخبار دولية
08:20
الرئاسة الفلسطينية ترد على تعليق للزعيم الأعلى الإيراني بشأن هجوم 7 تشرين الأول
0
أخبار دولية
08:17
إسرائيل: إلقاء قنبلة حارقة على سفارتنا في رومانيا دون وقوع أضرار
أخبار دولية
08:17
إسرائيل: إلقاء قنبلة حارقة على سفارتنا في رومانيا دون وقوع أضرار
0
أخبار دولية
08:10
تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تهمة تسريب أسرار دولة
أخبار دولية
08:10
تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تهمة تسريب أسرار دولة
0
أخبار دولية
07:22
السيسي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة
أخبار دولية
07:22
السيسي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
03:32
وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"
فنّ
03:32
وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"
0
أخبار دولية
05:45
السلطات التركية توقف رئيس بلدية للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد
أخبار دولية
05:45
السلطات التركية توقف رئيس بلدية للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد
0
أخبار لبنان
03:38
بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١
أخبار لبنان
03:38
بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١
0
آخر الأخبار
01:55
الإذاعة الإسرائيلية: العثور على رجل مفقود منذ 7 أكتوبر ميتا في محيط غزة بعدما كان يُفترض أنه من بين الرهائن لدى حماس
آخر الأخبار
01:55
الإذاعة الإسرائيلية: العثور على رجل مفقود منذ 7 أكتوبر ميتا في محيط غزة بعدما كان يُفترض أنه من بين الرهائن لدى حماس
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
06:58
قضية المرفأ مستمرة... اعتصام للمطالبة بإصدار القرار الظني
أخبار لبنان
06:58
قضية المرفأ مستمرة... اعتصام للمطالبة بإصدار القرار الظني
0
أخبار لبنان
06:30
وقفة استنكارية امام وزارة الصحة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة
أخبار لبنان
06:30
وقفة استنكارية امام وزارة الصحة اثر الاعتداءات الاسرائيلية المتكررة
0
تقارير نشرة الاخبار
06:28
باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه
تقارير نشرة الاخبار
06:28
باقري في أول جولة رسمية له منذ تسلمه منصبه
0
أخبار دولية
05:46
خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها
أخبار دولية
05:46
خامنئي: إسرائيل على مسار الزوال وعاجلاً أم آجلاً سيتعيّن على أميركا أن تسحب دعمها لها
0
أخبار دولية
05:00
شكري: مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح
أخبار دولية
05:00
شكري: مصر واضحة بشأن رفضها للوجود الإسرائيلي في معبر رفح
0
أخبار لبنان
04:46
باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة
أخبار لبنان
04:46
باقري من الخارجية اللبنانية: المقاومة هي اساس الاستقرار والثبات في المنطقة
0
أخبار لبنان
03:38
بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١
أخبار لبنان
03:38
بو حبيب بعد لقاء الباقري: شرحت التصور اللبناني لايجاد حلول من خلال سلة متكاملة تضمن تطبيق ١٧٠١
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي
تقارير نشرة الاخبار
13:46
ريال مدريد يحقق لقب دوري الأبطال للمرة الـ15 ومبابي يكمل صفقة انتقاله للملكي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أجواء رياضية بامتياز في جونيه والزائرون من كافة المناطق اللبنانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:44
أجواء رياضية بامتياز في جونيه والزائرون من كافة المناطق اللبنانية!
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
03:04
وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)
فنّ
03:04
وسام فارس يرقص مع ابنته في زفافه... فماذا فعلت سارة ابي كنعان في الرقصة الأولى؟ (فيديو)
2
خبر عاجل
05:12
ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف
خبر عاجل
05:12
ترقبوا رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل الليلة الساعة التاسعة والنصف
3
فنّ
03:32
وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"
فنّ
03:32
وفاة عازف في حفل صبحي توفيق بالبترون... " مشهد لن ننساه في حياتنا"
4
منوعات
06:10
"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)
منوعات
06:10
"ابقوا معًا عانقوا بعضكم"... 3 أصدقاء جمعهم عناق أخير قبل أن تفرقهم المياه القاتلة وهذه تفاصيل المأساة! (فيديو)
5
منوعات
03:10
حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)
منوعات
03:10
حادث مرعب... مقتل طيار وإصابة آخر بعد اصطدام طائرتين خلال عرض جوي (فيديو)
6
فنّ
13:57
أديل تنتقد أحد معجبيها... ما علاقة المثلية الجنسية؟
فنّ
13:57
أديل تنتقد أحد معجبيها... ما علاقة المثلية الجنسية؟
7
فنّ
04:05
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة قتل
فنّ
04:05
كريستينا صوايا تتعرّض لمحاولة قتل
8
آخر الأخبار
14:33
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا
آخر الأخبار
14:33
هيئة البث الإسرائيلية: نتنياهو وعد شركاءه في الائتلاف بعدم وقف الحرب وقدّر أن فرص التوصل إلى اتفاق منخفضة جدا
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More