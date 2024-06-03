الصين تنفي ممارسة ضغوط على دول أخرى بشأن قمة السلام حول أوكرانيا

نفت الصين الاثنين اتهامات وجهها الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي بأنها تحاول منع دول أخرى من حضور قمة مقررة حول الحرب في أوكرانيا.



وقال زيلينسكي في منتدى أمني في سنغافورة الأحد إن بكين "تعمل جاهدة اليوم على الحؤول دون مشاركة دول في قمة السلام" التي تستضيفها سويسرا في حزيران.



وتأمل كييف أن تساعد هذه القمة في الحصول على دعم دولي واسع لرؤيتها للشروط الضرورية لانهاء الغزو الروسي لأراضيها.



وانتقدت الصين هذه القمة الأسبوع الماضي، معتبرة أنه سيكون "من الصعب" لها أن تشارك في غياب روسيا.



وقالت وزارة الخارجية الصينية الاثنين إن "موقف الصين منفتح وشفاف ونحن لا نمارس أي ضغوط على دول أخرى".



وأضافت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينغ خلال مؤتمر صحافي دوري: "على صعيد مفاوضات السلام موقف الصين عادل. فهو لا يستهدف أي دولة أخرى وهو غير موجه بالتأكيد ضد استضافة سويسرا لقمة السلام هذه".



وقال زيلينسكي الأحد إن أكثر من مئة دولة ومنظمة أعلنت مشاركتها في المؤتمر حتى الآن.



وتشدد الصين على أنها محايدة في النزاع وتسعى إلى تحقيق وقف القتال من خلال الحوار. إلا ان الدول الغربية تنتقد بكين بسبب تعزيز روابطها مع موسكو ومنحها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين غطاء دبلوماسيا وسياسيا لشن الحرب.