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السلطات التركية توقف رئيس بلدية للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد

أخبار دولية
2024-06-03 | 05:45
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السلطات التركية توقف رئيس بلدية للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد
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السلطات التركية توقف رئيس بلدية للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد

أعلنت وزارة الداخلية التركية أن الشرطة ألقت القبض على رئيس بلدية إقليم هكاري في جنوب شرق البلاد للاشتباه بأنه على صلة بمسلحين أكراد، ليحل حاكم الإقليم محله بعد شهرين فقط من فوز رئيس البلدية بالمنصب في الانتخابات المحلية.

ومنذ الانتخابات المحلية السابقة، اعتقلت تركيا رؤساء بلديات مؤيدين للأكراد وتم إقصاؤهم جميعا تقريبا من مناصبهم ليحل محلهم مسؤولون معينون من الحكومة، وذلك وسط اتهامات لهم بأنهم على صلة بحزب العمال الكردستاني المحظور.

وقالت الوزارة في بيان على منصة إكس إن محمد صديق أكيس رئيس بلدية إقليم هكاري المتاخم لإيران والعراق متهم بأن له دورا قياديا في حزب العمال الكردستاني المسلح.

ونقلت وكالة "رويترز" عن مصدر أمني قوله إن فرقا من الشرطة فتشت مبنى بلدية هكاري وأبعدت أعضاء من حزب المساواة وديمقراطية الشعوب الموالي للأكراد الذي ينتمي إليه أكيس، وهو ثالث أكبر حزب في البرلمان التركي.

وقال الحزب في بيان بشأن اعتقال رئيس البلدية: "إن الحكومة التي تهزمها إرادة الشعب في كل مرة، لجأت مرة أخرى إلى الطريقة التي تعرفها وهي الانقضاض على إرادة الشعب والقيام بانقلاب".

أخبار دولية

تركيا

بلدية

إقليم هكاري

محمد صديق أكيس

أكراد

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