السيسي يكلف رئيس الوزراء بتشكيل حكومة جديدة

أعلنت الرئاسة المصرية في بيان، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي قبل استقالة حكومة رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الحالية وكلفه بتشكيل حكومة جديدة من ذوي الكفاءات والخبرات.