تبرئة رئيس الوزراء الباكستاني السابق عمران خان من تهمة تسريب أسرار دولة

برّأت محكمة باكستانية عليا رئيس الوزراء السابق عمران خان من تهمة الخيانة التي سبق وأدين بها، علما أنه لا يزال مسجونا بتهم أخرى.



وأفاد مراسل لفرانس برس حضر جلسة المحكمة بأن رئيس القضاة عامر فاروق أعلن القرار الصادر عن قاضيين في محكمة إسلام أباد العليا.

وأكد محامي حزب حركة إنصاف الذي ينتمي إليه خان سلمان صفدار، تبرئة رئيس الوزراء السابق من التهمة.