إسرائيل: إلقاء قنبلة حارقة على سفارتنا في رومانيا دون وقوع أضرار

أعلنت وزارة الخارجية الإسرائيلية أن السفارة الإسرائيلية في رومانيا تعرضت لإلقاء قنبلة حارقة، من دون وقوع أضرار أو إصابات.



وذكرت الوزارة أن السلطات الرومانية ألقت القبض على مشتبه به "من أصل سوري على ما يبدو".



ولفتت الى أنه أخرج القنبلة الحارقة وأشعلها وألقى بها خلال خضوعه لتفتيش أمني.