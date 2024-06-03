نتنياهو: القضاء على حماس جزء من خطة غزة المتفق عليها في حكومة الحرب

أكّد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن الأولوية القصوى بالنسبة لإسرائيل في غزة هي القضاء على حركة المقاومة "حماس".



وقال نتنياهو في بيان مصورن، إن هذا الهدف سيستمر إلى جانب هدف استعادة الرهائن وأن كلا الهدفين موجودان في خطة لإنهاء الحرب تمت الموافقة عليها على أعلى مستوى في حكومته.



وأضاف: "هذا ليس شيئا أضيفه الآن. هذا ليس شيئا أضيفه لأنني أتعرض لضغوط داخل الائتلاف. إنه شيء اتفقنا عليه بالإجماع في حكومة الحرب".