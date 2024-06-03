بن غفير: نتنياهو دعاني للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مكتبه لم يقدمها مرتين

اتهم شريك من اليمين المتطرف في الائتلاف الحاكم في إسرائيل اليوم الاثنين رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بمحاولة "تبييض" اتفاق لإنهاء حرب قطاع غزة الذي قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن، وكرر التهديد بالاستقالة من الحكومة.



وقال وزير الأمن الوطني بن غفير أمام كتلة حزبه في البرلمان إن نتنياهو دعاه للاطلاع على مسودة خطة غزة لكن مساعدي رئيس الوزراء لم يقدموها له، وذلك لمرتين.



وأضاف أن أي خطة لا بد وأن تتضمن القضاء على حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس).

